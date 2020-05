Passenger 57 | trama | cast e trailer del film in onda stasera su IRIS

Leggi su dituttounpop

(Di mercoledì 6 maggio 2020)57 – Terrore ad alta quota (1992), ilingiovedì 7 maggio alle 21:15 sudel. Giovedì 7 maggio 2020 suandrà in57 – Terrore ad Alta quota” parte del ciclo “Missione Avventura”. Ilracconta di un volo di linea terrorizzato da un terrorista a bordo. L’appuntamento con ilè alle 21:15 su. Il, uscito nel 1992 e diretto da Kevin Hooks, ha incassato più di 44 milioni di dollari in tutto il mondo. A seguire trovate un: 57 – Terrore ad alta quota (1992), ladelinsuIn un momento in cui il mezzo più sicuro per viaggiare era l’aero, più sicuro del treno, dell’autobus e della propria auto, succede ...