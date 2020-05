Parasite, prima tv Sky per l’acclamato film premio Oscar di Bong Joon-ho (Di mercoledì 6 maggio 2020) La notizia che Parasite di Bong Joon-ho sarà in prima tv giovedì 7 alle 21.15 su Sky Cinema Due (e alle 21.45 su Sky Cinema, poi on demand su Sky e in streaming su Now Tv, mentre il 20 maggio escono dvd e blu-ray), quasi ci risveglia dal torpore. Facendoci improvvisamente realizzare quanto lontano ci sembri adesso il 9 febbraio, quella notte degli Oscar in cui, come tutti hanno scritto, noi compresi, il film sudcoreano “ha fatto la storia”, vincendo quattro statuette tra cui una rivoluzionaria per il miglior film. Nulla sarà più come prima, si disse all’epoca. Tutti però si riferivano al cinema, alle strategie produttive di un’industria che sin dal suo cuore pulsante di Hollywood stava dimostrando di aver inteso la lezione sul nuovo immaginario globalizzato, cui far seguire nuovi modi di fare i film. Allora non si pensava ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 6 maggio 2020) La notizia chedi-ho sarà intv giovedì 7 alle 21.15 su Sky Cinema Due (e alle 21.45 su Sky Cinema, poi on demand su Sky e in streaming su Now Tv, mentre il 20 maggio escono dvd e blu-ray), quasi ci risveglia dal torpore. Facendoci improvvisamente realizzare quanto lontano ci sembri adesso il 9 febbraio, quella notte degliin cui, come tutti hanno scritto, noi compresi, ilsudcoreano “ha fatto la storia”, vincendo quattro statuette tra cui una rivoluzionaria per il miglior. Nulla sarà più come, si disse all’epoca. Tutti però si riferivano al cinema, alle strategie produttive di un’industria che sin dal suo cuore pulsante di Hollywood stava dimostrando di aver inteso la lezione sul nuovo immaginario globalizzato, cui far seguire nuovi modi di fare i. Allora non si pensava ...

SkyCinemaIT : Gianni Morandi e quel pezzetto di Italia nel capolavoro coreano. ?? ???? In esclusiva su Sky, #Parasite domani sera a… - Valeri0Sammarc0 : RT @cinematografoIT: Domani, #7maggio, in prima visione esclusiva su @SkyCinemaIT il film pluripremiato di Bong Joon-Ho, @ParasiteMovie. ??… - DeafenMeWithMus : RT @SkyCinemaIT: Il capolavoro che ha conquistato il mondo. ??????????? “Parasite” dal 7 maggio in prima visione su Sky Cinema. - Dtti_digitale : Su #Sky Cinema arriva “Parasite”: in prima #tv esclusiva il film vincitore di 4 Premi Oscar… - teo_acm : RT @SkyCinemaIT: Non dimenticarlo… «Parasite», giovedì 7 maggio alle 21.15 in prima visione su Sky Cinema Due. @AcademyTWO -