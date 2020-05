Papa Francesco, telefonata al ragazzo autistico termina con: «Ci rivedremo all’inferno» (Di mercoledì 6 maggio 2020) Papa Francesco lo ha detto durante una conversazione al telefono con una famiglia di Caravaggio, che ha ricevuto la chiamata dopo aver svelato in una lettera le difficoltà con il Coronavirus. Papa Francesco si rende protagonista di una clamorosa gaffe al telefono. Il Pontefice è stato al centro di una toccante e appassionata conversazione telefonica … L'articolo Papa Francesco, telefonata al ragazzo autistico termina con: «Ci rivedremo all’inferno» proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek Papa Francesco - diretta Messa Santa Marta/ Video Rai 1 : Udienza generale e catechesi

Papa Francesco : “Ci sono delle ideologie che impediscono la libertà di seguire Gesù”

Messa Santa Marta Papa Francesco/ “Preghiamo per morti coronavirus senza funerale” (Di mercoledì 6 maggio 2020)lo ha detto durante una conversazione al telefono con una famiglia di Caravaggio, che ha ricevuto la chiamata dopo aver svelato in una lettera le difficoltà con il Coronavirus.si rende protagonista di una clamorosa gaffe al telefono. Il Pontefice è stato al centro di una toccante e appassionata conversazione telefonica … L'articoloalcon: «Ciall’inferno» proviene da www.meteoweek.com.

vaticannews_it : #PapaFrancesco firma la prefazione al libro su Karol Wojtyla, i 100 anni spiegati ai ragazzi che non l’hanno conosc… - antoniospadaro : Caro Francesco, Santo Padre, ti scrivo per rappresentarti la commozione di tanti miei amici #artisti per la preghi… - vaticannews_it : #5maggio #PapaFrancesco pensa a quanti sono morti a causa del #COVID19, morti spesso da soli, senza la carezza dei… - a_meluzzi : Papa Francesco, scivolone durante la telefonata al ragazzo autistico: «Ci rivedremo all'inferno» - Il… - ParrocchiaF : RT @CiaoKarol: Papa Francesco a Santa Marta: ‘Dio aiuti gli operatori dei media a lavorare sempre al servizio della verità!’: Nella Messa a… -