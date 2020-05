Pantheon | lo scavo rivela una pavimentazione antica Era già “emersa” negli anni ’90

Leggi su newnotizie

(Di mercoledì 6 maggio 2020) Un’di epoca imperiale sotto al. E’ quanto emerso da alcune indagini archeologiche eseguite per verificare i motivi di una buca comparsa in piazza della Rotonda, proprio di fronte al. Laè costituita da sette lastre di travertino che si trovano all’incirca 2,30/2,70 metri sotto il piano stradale. Come riportato dal … L'articolo, louna. Era già “emersa”’90 NewNotizie.it.