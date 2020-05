Palermo. Street Drug: 11 misure cautelari eseguite a Ballarò (Di mercoledì 6 maggio 2020) Blitz della Polizia di Stato a Palermo. Gli agenti hanno dato esecuzione ad 11 ordinanze di custodia cautelare nel capoluogo siciliano. I provvedimenti sono stati eseguiti nel corso di un’operazione antidroga denominata Street Drug. Le indagini hanno consentito di sgominare una banda nel mercato storico di Ballarò. Gli indagati gestivano lo spaccio di cocaina, crack, marijuana e hashish. Uno dei componenti è finito in carcere, per otto sono scattati gli arresti domiciliari, per due l’obbligo di dimora. Le indagini sono state avviate nel 2018 e proseguite per oltre un anno. Leggi su laprimapagina (Di mercoledì 6 maggio 2020) Blitz della Polizia di Stato a. Gli agenti hanno dato esecuzione ad 11 ordinanze di custodia cautelare nel capoluogo siciliano. I provvedimenti sono stati eseguiti nel corso di un’operazione antidroga denominata. Le indagini hanno consentito di sgominare una banda nel mercato storico di Ballarò. Gli indagati gestivano lo spaccio di cocaina, crack, marijuana e hashish. Uno dei componenti è finito in carcere, per otto sono scattati gli arresti domiciliari, per due l’obbligo di dimora. Le indagini sono state avviate nel 2018 e proseguite per oltre un anno.

Laprimapagina : #Palermo #Street Drug 11 misure cautelari eseguite a Ballarò - NuovoSud : 'Street Drug', 9 arresti a Palermo per spaccio al mercato di Ballarò - blogciaotutti : Uit het Ciao tutti archief: I Cuochini – ‘de kokjes’ in Palermo - andy_heel : Scorci tipici Palermitani #ballarò #igerspalermo #igersitalia #igers_sicilia #ig_panormus #ig_italia… - palermo24h : Villasmundo: chi voleva comprare dello street food e chi esce per fare una passeggiata con il cane. In auto -