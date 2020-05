Padova | “noi specializzandi costretti a lavare le divise a casa e poi accusati di essere

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 6 maggio 2020)– “Tutti noi medicidobbiamo acquistare le tute da lavoro e dobbiamo portarle a, anche se siamo impegnati in un reparto Covid… Con tutto quello che significa in termini di sicurezza personale e rischi di diffusione…”. Il dottor Andrea Frascati è il portavoce di Medici in Formazione Specialistica di, l’associazione che raccoglie i laureati che affrontano il percorso di specializzazione della durata di 4-5 anni e, allo stesso tempo, sono impegnati quotidianamente nelle corsie. Dopo un giorno di sciopero (ma sono state garantite le urgenze e la cura dei pazienti da Coronavirus) i 1.600hanno fatto rientrare la protesta, perché hanno ottenuto un incontro con i vertici sanitari e universitari, cominciando a discutere le criticità della loro attività. Hanno infatti ...