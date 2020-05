Orario di lavoro: riduzione con stesso stipendio al vaglio. Il piano (Di mercoledì 6 maggio 2020) Orario di lavoro: riduzione con stesso stipendio al vaglio. Il piano Cosa accadrà nei prossimi mesi sul fronte economico in Italia e nel mondo? Impossibile pronosticare con certezza quali sviluppi avrà la crisi conseguente al coronavirus. Intanto c’è attesa per la pubblicazione da parte del governo del prossimo decreto contenente le misure economiche e di sostegno alle imprese. Orario di lavoro e formazione, il piano del ministro Nella giornata di martedì 5 maggio 2020 è stata il ministro del lavoro Nunzia Catalfo ad anticipare una delle misure che saranno adottate. Queste le parole del ministro: “Oggi ho partecipato ad una videoconferenza informale dei Ministri del lavoro e delle Politiche Sociali dell’Unione Europea dedicata alle iniziative per far fronte all’impatto dell’emergenza Covid-19 sul mondo del lavoro. ... Leggi su termometropolitico Decreto maggio - la ministra Catalfo propone riduzione dell’orario di lavoro a parità di salario

