Oltre 70mila morti negli USA ma Trump vuole riaprire tutto (Di mercoledì 6 maggio 2020) Il Presidente degli USA Donald Trump spinge per riaprire tutto nonostante il totale delle vittime da Coronavirus abbia superato quota 70mila “L’America deve ripartire dopo i lockdown per il Coronavirus anche se ci saranno dei morti. Con le riaperture alcuni saranno duramente impattati ma dobbiamo riaprire la nazione e dobbiamo farlo presto. Nel mio modo di vedere, i grandi cittadini del nostro paese sono per certi versi, per molti versi, dei guerrieri“. Queste le parole del Presidente USA Donald Trump in Arizona. Il tycoon spinge per la riapertura nonostante i numeri sulla pandemia siano ancora molto preoccupanti: secondo i dati della John Hopkins University, i casi di coronavirus hanno superato quota 1,2 milioni (1.202.246 per l’esattezza), mentre i decessi sono quasi 71.000: solo nelle ultime 24 ore ne sono stati registrati 2.333. Nel frattempo, si aggiungono ... Leggi su zon Coronavirus Italia : +323 morti - oltre 70mila i guariti

Coronavirus Lombardia : altri 200 morti - casi oltre quota 70mila. A Milano nuovi contagi in calo

F1 - Race of the World 2020 : Charles Leclerc vince in Austria - raccolti oltre 70mila dollari. In gara anche Ciro Immobile (Di mercoledì 6 maggio 2020) Il Presidente degli USA Donaldspinge pernonostante il totale delle vittime da Coronavirus abbia superato quota“L’America deve ripartire dopo i lockdown per il Coronavirus anche se ci saranno dei. Con le riaperture alcuni saranno duramente impattati ma dobbiamola nazione e dobbiamo farlo presto. Nel mio modo di vedere, i grandi cittadini del nostro paese sono per certi versi, per molti versi, dei guerrieri“. Queste le parole del Presidente USA Donaldin Arizona. Il tycoon spinge per la riapertura nonostante i numeri sulla pandemia siano ancora molto preoccupanti: secondo i dati della John Hopkins University, i casi di coronavirus hanno superato quota 1,2 milioni (1.202.246 per l’esattezza), mentre i decessi sono quasi 71.000: solo nelle ultime 24 ore ne sono stati registrati 2.333. Nel frattempo, si aggiungono ...

wam_the : Il contagio nel mondo: 3,65 milioni di casi, oltre 70mila vittime negli USA - auriemmateresa : RT @MartaEcca: 35mila partigiane combattenti. 70mila donne organizzate nei gruppi di difesa. 4.653 arrestate, torturate. Oltre 2.750 deport… - il_castigante : @ChimicoScettico È giusto per il plasma parlare di 'scalabilità ', ma vado oltre: in questo momento non sappiamo (… - LuigiPiccarozzi : RT @momentosera: Per il vaccino patto Ue: si parte da 7,5 mld. Sicilia, stop alle quattro zone rosse da lunedì 4 maggio. Venerdì il record… - venti4ore : Coronavirus record tamponi Italia oltre 70mila giorno due milioni totale -

Ultime Notizie dalla rete : Oltre 70mila Il contagio nel mondo: 3,65 milioni di casi, oltre 70mila vittime negli USA The Wam.net Coronavirus, Trump: “Dobbiamo riaprire anche se ci saranno più morti”

(ISPIonline) Oltre 70 mila morti negli USA. vedi letture. Donald Trump sarebbe pronto a “licenziare” la task force per la gestione del Coronavirus guidata dal dottor Anthony Fauci. È questa ...

Coronavirus, diretta. Trump: riaprire anche a costo di più morti. Contagi su in Germania: 947 in 24h

Sono oltre 257mila i morti nel mondo a causa della pandemia di coronavirus. I dati aggiornati della Johns Hopkins University parlano di 257.277 decessi, mentre i casi totali sono 3.663.824. Intanto ne ...

(ISPIonline) Oltre 70 mila morti negli USA. vedi letture. Donald Trump sarebbe pronto a “licenziare” la task force per la gestione del Coronavirus guidata dal dottor Anthony Fauci. È questa ...Sono oltre 257mila i morti nel mondo a causa della pandemia di coronavirus. I dati aggiornati della Johns Hopkins University parlano di 257.277 decessi, mentre i casi totali sono 3.663.824. Intanto ne ...