Olimpiadi Invernali Sapporo 1972 | il medagliere e tutti i podi azzurri La leggenda di

(Di mercoledì 6 maggio 2020) I Giochi dell’undicesima Olimpiade Invernale si tengono a, in Giappone, nel, ed iniziano il 3 febbraio per terminare il 13 dello stesso mese. L’Italia partecipa con una delegazione di 44 atleti, di cui 41 uomini e 3 donne, in 9 discipline, cogliendo cinque, due ori, due argenti ed un bronzo, che valgono l’ottavo posto nel. Il portabandiera è Luciano De Paolis. Il mattatore per l’Italia è Gustavo Thoeni, che conquista due medaglie: l’azzurro centra l’oro nello slalom gigante, chiudendo con il tempo di 3’09″62, battendo gli elvetici Edmund Bruggmann, secondo in 3’10″75, e Werner Mattle, terzo in 3’10″99, mentre nello slalom speciale è secondo in 1’50″28, davanti al cugino azzurro Rolando Thoeni, terzo in 1’50″30, nella gara vinta ...