Olimpiadi 2026 | via libera definito del Senato alla legge su Giochi di Milano-Cortina e

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 6 maggio 2020) Dall’Aula delarriva il viadefinitivo e unanime al decretosull’organizzazione e lo svolgimento deiolimpici e paralimpici invernali die delle finali Atp di tennis in programma a Torino dal 2021 al 2025, nonché in materia di divieto di attività parassitaria legata ai due eventi. I voti a favore sono stati 225, nessun contrario, un astenuto. “L’Italia riparte insieme allo Sport”, esulta il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora. “Un segno di speranza e di ottimismo per il futuro, che conferma l’importanza vitale dello Sport per la ripartenza economica del nostro Paese”. Il ministro evidenzia infatti che il provvedimento riguarda in modo particolare le “aree territoriali maggiormente colpite dal coronavirus e avrà positive ripercussioni sulle possibilità ...