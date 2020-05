Nuovo addio alla Camera | dura batosta per il Movimento 5 Stelle | chi è la grillina che

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 6 maggio 2020) Altroper il. A passare al gruppo Misto - secondo quanto riportato dall'Adnkronos - è Rosalba De Giorgi. La parlamentare pugliese, giornalista, era stata eletta nel collegio uninominale di Taranto. Unaper i grillini in Puglia che avevano visto l'dalanch del candidato sindaco al Comune di Taranto, Francesco Nevoli. La deputataera finita nel mirino della polemica poco tempo fa quando pubblicò il videoappello “Restiamo a casa” dall'abitacolo della sua auto. Un dettaglio che non era passato inosservato ai cittadini. "Se avessi saputo di essere fraintesa, sarei stata più attenta - aveva detto -. In ogni caso non capisco tutta questa attenzione: vorrei essere giudicata per il mio lavoro in Parlamento, non per queste sciocchezze".