Nuoto, un anno senza competizioni: come cambia la vita degli atleti, obiettivi e motivazioni da ritrovare (Di mercoledì 6 maggio 2020) Uno stop di due mesi, un anno senza competizioni, un buco nero nella carriera di un atleta, che sia nella sua fase iniziale, centrale o finale. Da qualsiasi parte lo si guardi, il coronavirus per il Nuoto agonistico è un disastro perchè questo doveva essere l’anno degli Europei di Budapest (che sarebbero iniziati fra meno di una settimana) e delle Olimpiadi di tokyo e invece sarà un anno senza grandi eventi internazionali, tutti spostati al 2021 (Europei di Budapest e Olimpiadi) e 2022 (Mondiali di Fukuoka e Europei di Roma). Si potrà ritrovare, se tutto andrà per il meglio, la competizione nella seconda parte della stagione con qualche evento di esibizione (ISL, Coppa del Mondo e Champions Swim Series), mentre il primo evento di spicco potrebbe essere il Mondiale in vasca corta in programma ad Abu Dhabi dal 15 al 20 dicembre e che per il momento ... Leggi su oasport Nuoto - la Fina ufficializza le nuove date dei Mondiali di Fukuoka : si svolgeranno a maggio 2022

