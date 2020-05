Nuoto | Silvia Di Pietro | “Alle Olimpiadi per riprendermi il mio posto | ho sofferto in

Leggi su oasport

(Di mercoledì 6 maggio 2020) Il periodo di clausura è finito? Un po’ sì. Dal 4 maggio il Governo ha preso il via alla Fase 2 dell’emergenza sanitaria. Saranno due settimane importanti quelle che vorranno portarci al 18 di questo stesso mese, quando l’Esecutivo ha in mente di riprendere altre attività produttive. Lo sport, nella sua preparazione individuale, torna in auge tra mille difficoltà e polemiche. In Italia, in particolare, tiene banco la questione “calcio”, ma anche le società sportive delle restanti discipline lamentano condizioni fortemente critiche. Nelquesto discorso si lega all’apertura delle piscine riservato a “pochi” (professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal CONI, dal CIP e dalle rispettive Federazioni, in vista della loro partecipazione ai Giochi Olimpici o a manifestazioni ...