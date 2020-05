Nuoto, i record del mondo: Lilly King e il doppio primato dei 50 e 100 rana a Budapest 2017 – VIDEO (Di mercoledì 6 maggio 2020) Diventata famosa per le sue dichiarazioni al veleno contro la storica rivale russa Yulia Efimova, su cui da sempre aleggiano i fantasmi delle due condanne per doping (celebri le affermazioni precedenti alla finale dei 100 rana alle Olimpiadi di Rio 2016, poi vinti dalla statunitense), la campionessa a stelle e strisce Lilly King è ormai da anni considerata nel Gotha del Nuoto a livello globale. Presentatasi al mondo nelle Olimpiadi brasiliane, nelle quali ha ottenuto il metallo più prezioso sia sui suoi 100 rana che nella staffetta mista femminile americana, la ranista è ormai da anni in pianta stabile all’interno del terribile quartetto a stelle e strisce e, con l’esplosione definitiva del talento di Regan Smith, ha spesso il compito di mettere in cassaforte la staffetta mista statunitense. Se i Giochi di Rio l’hanno ufficialmente lanciata ... Leggi su oasport Nuoto - i record del mondo : Regan Smith e l’accoppiata 100-200 dorso a Gwangju 2019. Uno stile entrato in una nuova dimensione

