“No alla sanatoria per i migranti ma lotta al lavoro nero”, Crimi gela Iv ed ‘allerta’ il Pd (Di mercoledì 6 maggio 2020) “Le ipotesi in campo, che prevedono la concessione di permessi di soggiorno temporanei a immigrati irregolari, non aiuta l’emersione di lavoro nero, tutt’altro. Perché se noi concediamo uno status di regolarizzazione a chi è in Italia illegalmente, consentiamo a queste persone di continuare a svolgere lavoro nero ed essere oggetto di sfruttamento”. Crimi: “Quella di ieri è stat solo una riunione tecnica” Già ieri ha dovuto ‘rassicurare’ i suoi deputati, facendo notare loro che il ‘vertice’ che ha visto a confronto Lamorgese, Catalfo, Provenzano e la Bellanova (che rivendicava già in questo dl la ‘regolarizzazione dei 600mila invisibili’), altro non era che una riunione tecnica, senza alcun valore decisivo. Ma il capo politico del M5s, Vito Crimi, sa bene invece quanto ... Leggi su italiasera Coronavirus - Di Maio sulle accuse degli Usa alla Cina : “Non voglio entrare nel merito”

