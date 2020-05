Nicolas Cage sarà Joe Exotic nella serie tv su Tiger King - (Di mercoledì 6 maggio 2020) Niccolò Sandroni Nicolas Cage debutta in una serie tv con il ruolo di Joe Exotic, il volto più noto del documentario di Netflix Tiger King Dopo il successo mondiale del documentario Tiger King avremo tre serie tv, una di queste vedrà come protagonista Nicolas Cage. Tiger King, la storia Alcune settimane fa su Netflix è arrivato Tiger King, docuserie del colosso dello streaming che racconta la bizzarra vicenda che vede partecipe l’altrettanto bizzarro personaggio Joe Schreibvogel, in arte Joe Exotic, proprietario di uno zoo in Oklahoma e ora in carcere. La sua storia ha suscitato molto interesse oltre che da parte del pubblico anche da parte di alcune star, da Kanye West, Kim Kardashian, Jared Leto, fino a Trump. In Tiger King abbiamo conosciuto Joe Exotic, la sua passione per i grandi felini, i suoi eccessi estetici e in materia di armi, le ... Leggi su ilgiornale Tiger King : Nicolas Cage sarà Joe Exotic in una nuova serie

