Nicola Vivarelli da 4 mila a 24 mila followers in tre giorni ma lui sarebbe realmente pazzo di Gemma (Di mercoledì 6 maggio 2020) Non ci crede nessuno, forse solo Gemma Galgani. Ma c’è una novità: le persone che conoscono Nicola Vivarelli rivelano che davvero il giovane è interessato alla dama torinese del trono over di Uomini e Donne. Sarà vero? Sarà falso? Non lo sappiamo ma al momento c’è un dato. Da quando Uomini e Donne è tornato in onda con la nuova versione, accogliendo di nuovo in studio Gemma e anche i suoi corteggiatori, per Nicola qualcosa è cambiato. Il ragazzo nella vita è un ufficiale di marina, ha il suo lavoro e a quanto pare non è interessato ad altro. Ma sul profilo Instagram, c’era anche il nome di una agenzia con la quale Nicola collabora e collaborava. In molti quindi hanno pensato che fosse stata l’agenzia a puntare su di lui. Oggi però sul profilo Instagram di Nicola non c’è ... Leggi su ultimenotizieflash Gemma Galgani e Sirius Nicola Vivarelli - psicologa : “Bisogno di attenzioni”

Uomini e Donne - Nicola Vivarelli è gay?

Uomini e Donne - Nicola Vivarelli contro un ex opinionista? (Di mercoledì 6 maggio 2020) Non ci crede nessuno, forse solo Gemma Galgani. Ma c’è una novità: le persone che conosconorivelano che davvero il giovane è interessato alla dama torinese del trono over di Uomini e Donne. Sarà vero? Sarà falso? Non lo sappiamo ma al momento c’è un dato. Da quando Uomini e Donne è tornato in onda con la nuova versione, accogliendo di nuovo in studio Gemma e anche i suoi corteggiatori, perqualcosa è cambiato. Il ragazzo nella vita è un ufficiale di marina, ha il suo lavoro e a quanto pare non è interessato ad altro. Ma sul profilo Instagram, c’era anche il nome di una agenzia con la qualecollabora e collaborava. In molti quindi hanno pensato che fosse stata l’agenzia a puntare su di lui. Oggi però sul profilo Instagram dinon c’è ...

Unf_Tweet : #uominiedonne Nicola Vivarelli da 4 mila a 24 mila followers in tre giorni ma lui sarebbe realmente pazzo di Gemma - gossipblogit : Uomini e Donne, Nicola Vivarelli è gay? - gossipblogit : Uomini e Donne, Nicola Vivarelli contro un ex opinionista? - zazoomnews : Uomini e Donne Nicola Vivarelli contro un ex opinionista? - #Uomini #Donne #Nicola #Vivarelli - blogtivvu : Gemma Galgani è letteralmente cotta: 'Sirius? E' l'uomo giusto!'. Nicola Vivarelli, intanto, racconta di avere avut… -