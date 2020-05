Napoli, la situazione del reparto offensivo: dal ritorno di Ounas al contratto di Callejon e l'incognita Lozano (Di mercoledì 6 maggio 2020) Adam Ounas non è stato riscattato dal Nizza. Il Napoli ha di conseguenza perso la possibilità di incassare ben 25 milioni, la cifra stabilita per la cessione del calciatore al club francese. Gennaro Gattuso rischia di trovarsi un attacco decisamente affollato. Il futuro di Dries Mertens è in bilico. Il belga, come riporta calciomercato.com, chiede 4 milioni a stagione per restare in azzurro. De Laurentiis tuttavia è fermo a 3 milioni di offerta base e non vuole cancellare le multe, così come... Leggi su 90min Napoli - Meret scalpita per l'Europeo : la situazione del portiere

Fase 2 a Napoli - la situazione sui mezzi pubblici tra distanze minime e mascherine (Fotogallery)

Stipendi Napoli - congelata la mensilità d’aprile. La situazione (Di mercoledì 6 maggio 2020) Adamnon è stato riscattato dal Nizza. Ilha di conseguenza perso la possibilità di incassare ben 25 milioni, la cifra stabilita per la cessione del calciatore al club francese. Gennaro Gattuso rischia di trovarsi un attacco decisamente affollato. Il futuro di Dries Mertens è in bilico. Il belga, come riporta calciomercato.com, chiede 4 milioni a stagione per restare in azzurro. De Laurentiis tuttavia è fermo a 3 milioni di offerta base e non vuole cancellare le multe, così come...

PaolaGattiDemi : RT @tgr_campania: #coronavirus Nel tg delle 14, in diretta da San Pietro a Patierno (Napoli), Alberino Pennino, presidente Assobus Campania… - TgrRai : RT @tgr_campania: #coronavirus Nel tg delle 14, in diretta da San Pietro a Patierno (Napoli), Alberino Pennino, presidente Assobus Campania… - tgr_campania : #coronavirus Nel tg delle 14, in diretta da San Pietro a Patierno (Napoli), Alberino Pennino, presidente Assobus Ca… - MauroMacedonio : @BlackHo42337306 @ila_napoli_ @barbybpgirl @MinolloO @Gianni_G_2 Manifestazione o meno (autorizzata? E da chi?), l’… - Spazio_Napoli : -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli situazione Inter e Napoli, proposto Umtiti: la situazione Calciomercato.com Calciomercato Juventus, Paratici fa sul serio per Tonali: la situazione

Beppe Bozzo, agente dallo scorso dicembre di Sandro Tonali, ha parlato del futuro del calciatore nel corso di un'intervista alla Gazzetta dello Sport:. "Non ho parlato con il presidente Cellino, ma ho ...

L’emergenza COVID porterà al fallimento 5.000 imprese dello spettacolo viaggiante italiano

NAPOLI – Un segnale di grande allarme viene lanciato dai rappresentanti dell’ANESV, sigla che in seno all’AGIS raccoglie e tutela in Italia tutte le imprese del comparto dedicato al cosiddetto “spetta ...

Beppe Bozzo, agente dallo scorso dicembre di Sandro Tonali, ha parlato del futuro del calciatore nel corso di un'intervista alla Gazzetta dello Sport:. "Non ho parlato con il presidente Cellino, ma ho ...NAPOLI – Un segnale di grande allarme viene lanciato dai rappresentanti dell’ANESV, sigla che in seno all’AGIS raccoglie e tutela in Italia tutte le imprese del comparto dedicato al cosiddetto “spetta ...