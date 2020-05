Napoli, imprenditore suicida: “Oppresso dagli effetti del Coronavirus” (Di mercoledì 6 maggio 2020) Un imprenditore di 57 anni si è tolto la vita allʼinterno dei capannoni della sua azienda nella periferia est di Napoli: il peso della nuova crisi economica l’ha schiacciato. Dramma a Napoli. Un imprenditore di 57 anni, Antonio Nagaro, si è tolto la vita nella notte impiccandosi nei capannoni della sua azienda di allestimenti di … L'articolo Napoli, imprenditore suicida: “Oppresso dagli effetti del Coronavirus” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews Tragedia a Napoli - imprenditore si suicida : non poteva più pagare fornitori e dipendenti

Fase 2 : Conte - 'vicini a famiglia imprenditore suicida a Napoli - notizia dolorosa'

