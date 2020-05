Napoli, imprenditore si suicida a causa della crisi economica provocata dall’epidemia di Coronavirus (Di mercoledì 6 maggio 2020) Coronavirus: imprenditore si suicida a Napoli a causa della crisi economica imprenditore si suicida a Napoli a causa della crisi economica scoppiata in seguito all’epidemia di Coronavirus. Si tratta della prima vittima della crisi scoppiata in seguito all’emergenza Covid e al conseguente lockdown imposto per contrastare la diffusione del virus. La vittima, Antonio Nagaro, imprenditore 57enne di Cercola, in provincia di Napoli, si è tolto la vita nella notte tra martedì 5 e mercoledì 6 maggio, impiccandosi nei capannoni della sua azienda, situata nel rione Barra, una zona industriale della città. La ditta, a quanto si apprende, si occupava di allestimenti di negozi di ogni genere ed era solida a livello finanziario. Tuttavia, le misure restrittive imposte dal governo hanno costretto l’imprenditore a cessare momentaneamente ... Leggi su tpi Fase 2 : crisi economica - un piccolo imprenditore si suicida a Napoli

Suicida imprenditore di 57 anni a Napoli. Non ha retto alla crisi economica

LIVE Coronavirus - notizie in DIRETTA. Sanzionato un imprenditore a Napoli che produceva mascherine - violava le disposizioni di salute e sicurezza (Di mercoledì 6 maggio 2020) Coronavirus:sisiscoppiata in seguito all’epidemia di Coronavirus. Si trattaprima vittimascoppiata in seguito all’emergenza Covid e al conseguente lockdown imposto per contrastare la diffusione del virus. La vittima, Antonio Nagaro,57enne di Cercola, in provincia di, si è tolto la vita nella notte tra martedì 5 e mercoledì 6 maggio, impiccandosi nei capannonisua azienda, situata nel rione Barra, una zona industrialecittà. La ditta, a quanto si apprende, si occupava di allestimenti di negozi di ogni genere ed era solida a livello finanziario. Tuttavia, le misure restrittive imposte dal governo hanno costretto l’a cessare momentaneamente ...

Corriere : Riapre l’azienda dopo il lockdown ma non regge alla crisi: imprenditore suicida a Napoli - Corriere : Imprenditore non regge alla crisi e si uccide a Napoli: aveva riaperto la sua azienda da appena due giorni - HuffPostItalia : Suicida imprenditore di 57 anni a Napoli. Non ha retto alla crisi economica - EnzaScaduto : RT @Corriere: Imprenditore non regge alla crisi e si uccide a Napoli: aveva riaperto la sua azienda da appena due giorni - SebastianTano90 : Andrà tutto bene...... -