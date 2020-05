Napoli, futuro incerto per Meret: Giuntoli pensa al sostituto (Di mercoledì 6 maggio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – La panchina sta stretta ad Alex Meret. Il posto fisso perso nell’ultimo periodo con Gattuso e lasciato al collega di reparto Ospina ha turbato e non poco l’ex Udinese, che potrebbe trovarsi un’altra sistemazione nel corso del prossimo mercato estivo. De Laurentiis si è reso conto che probabilmente, a prescindere dalle valutazioni del tecnico, uno dei due portieri dovrà lasciare la casacca azzurra. Ecco che quindi scatta l’operazione per la ricerca del sostituto. Giuntoli ha già individuato un nome: Joronen, giocatore finlandese del Brescia che potrebbe diventare il nuovo secondo estremo difensore del Napoli. Lo ha riportato in giornata La Gazzetta dello Sport. L'articolo Napoli, futuro incerto per Meret: Giuntoli pensa al sostituto proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 Milan - Napoli e Roma su Belotti - ma il futuro è un dilemma : restare al Torino o cambiare aria?

