Moratti | «Meglio preparare la prossima stagione Ma ci sta che uno come Lotito parli da

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 6 maggio 2020) Sulla Gazzetta dello Sport una lunga intervista all’ex presidente dell’Inter Massimo. Parla anche del campionato, di una possibile sua ripresa e dell’assegnazione dello scudetto. Si dice più favorevole a pensare alla, piuttosto che afinire questa. «la. Ma ci sta che unoda tifoso». Lo scudetto, adesso, non è una priorità. «Ora non è una priorità. Però l’Inter ha tutto per vincerlo». Sul like messo da Andrea Agnelli al post di un tifoso che dichiarava di non volere lo scudetto perché la Juve non èl’Inter. «C’è una leggerissima differenza. Allora si trattava di una truffa, qui di un virus che ha paralizzato il mondo». L'articolo: «...