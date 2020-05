Mobilità | proseguono i lavori su via Marina FOTO

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 6 maggio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli –per la realizzazione della pista ciclabile, delle fermate del tram e delle pavimentazioni stradali su viaa Napoli. A renderlo noto è l’assessore al patrimonio, aipubblici e ai giovani, Alessandra Clemente. “Gli operatori – racconta Clemente – stanno lavorando in totale sicurezza, forniti di dispositivi di protezione individuale e rispettando le norme in merito al distanziamento”. Viaresta ad oggi una delle più importanti arterie stradali del capoluogo campano che collega il centro cittadino con l’area orientale della città. Dopo il ripristino, avvenuto lo scorso febbraio, della linea tranviaria napoletanapertanto ial fine di portar maggior mobilità a Napoli Est. Gli operatori sono così a lavoro per ...