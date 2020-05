Milan, Pellegatti: "Rangnick? E' il candidato numero uno per la panchina. Sta studiando l'italiano..." (Di mercoledì 6 maggio 2020) In casa Milan, in attesa di capire l'evoluzione della situazione coronavirus, l'argomento che tiene banco per il futuro è sempre il mercato. Non solo per quanto riguarda i calciatori, ma anche per la questione allenatore. Già prima della pandemia il destino di Stefano Pioli sembrava segnato e il nome di Ralf Rangnick ha cominciato a farsi strada con sempre maggior forza, con i contatti tra il tecnico e Ivan Gazidis confermati anche dal tedesco. E ad avvalorare la tesi ci ha pensato il... Leggi su 90min Rangnick Milan - Pellegatti : «Rimane candidato n°1 per la panchina»

“So che sta facendo un corso di italiano intensivo” - Pellegatti sul prossimo allenatore del Milan

Milan - Pellegatti : «Ibrahimovic non rimane - addio Donnarumma non scontato» (Di mercoledì 6 maggio 2020) In casa, in attesa di capire l'evoluzione della situazione coronavirus, l'argomento che tiene banco per il futuro è sempre il mercato. Non solo per quanto riguarda i calciatori, ma anche per la questione allenatore. Già prima della pandemia il destino di Stefano Pioli sembrava segnato e il nome di Ralfha cominciato a farsi strada con sempre maggior forza, con i contatti tra il tecnico e Ivan Gazidis confermati anche dal tedesco. E ad avvalorare la tesi ci ha pensato il...

CalcioNews24 : Rangnick Milan, Pellegatti: «Rimane candidato n°1 per la panchina» - PianetaMilan : Allenatore @acmilan - #Pellegatti: '#Rangnick? La prima vera mossa di #Elliott..' - #ACMilan #SempreMilan… - zazoomnews : Rangnick Milan Pellegatti: «Rimane candidato n°1 per la panchina» - #Rangnick #Milan #Pellegatti: #«Rimane - Rossonero__1899 : RT @MilanNewsit: Pellegatti: 'Rangnick candidato numero uno per la panchina del Milan, sarebbe la prima vera mossa di Elliott' https://t.co… - ducciosiena : RT @MilanNewsit: Pellegatti: 'Rangnick candidato numero uno per la panchina del Milan, sarebbe la prima vera mossa di Elliott' https://t.co… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Pellegatti Milan, Pellegatti festeggia il suo 6 maggio speciale Virgilio Sport Milan, Pellegatti festeggia il suo 6 maggio speciale

C’è chi ricorda e ricorderà per sempre il 5 maggio e chi invece incornicia il 6 maggio come data indimenticabile per la propria squadra del cuore. Se il 5 maggio 2002 evoca ancora oggi pensieri stupen ...

Pellegatti: “Rangnick prima mossa di Elliott”

Carlo Pellegatti torna a parlare del Milan. Il noto giornalista fa il punto sulla situazione legata a Rangnick, accostato alla panchina rossonera. Ralf Rangnick continua ad essere il primo nome della ...

C’è chi ricorda e ricorderà per sempre il 5 maggio e chi invece incornicia il 6 maggio come data indimenticabile per la propria squadra del cuore. Se il 5 maggio 2002 evoca ancora oggi pensieri stupen ...Carlo Pellegatti torna a parlare del Milan. Il noto giornalista fa il punto sulla situazione legata a Rangnick, accostato alla panchina rossonera. Ralf Rangnick continua ad essere il primo nome della ...