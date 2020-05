Milan, Napoli e Roma su Belotti, ma il futuro è un dilemma: restare al Torino o cambiare aria? (Di mercoledì 6 maggio 2020) Capitano e simbolo del Torino. Questo è Andrea Belotti. Uno degli attaccanti con il ruolino migliore delle ultime stagioni, ma giunto a un bivio: restare per sempre granata o guardarsi attorno e cedere alle avances delle big? Quella appena fermata dal coronavirus è stata una stagione da incubo per il Toro, segnata da un filotto incredibile di ko consecutivi che hanno fatto piombare la squadra di Walter Mazzarri - poi esonerato in favore di Moreno Longo - in piena zona retrocessione. E nel... Leggi su 90min Mertens lascia il Napoli?/ Calciomercato - conferme sulla trattativa col Milan

Milan - il primo colpo grosso può arrivare dal Napoli : Gazidis vuole Mertens!

Fase 2 - alla Stazione Centrale di Napoli il primo Frecciarossa partito da Milano (Di mercoledì 6 maggio 2020) Capitano e simbolo del. Questo è Andrea. Uno degli attaccanti con il ruolino migliore delle ultime stagioni, ma giunto a un bivio:per sempre granata o guardarsi attorno e cedere alle avances delle big? Quella appena fermata dal coronavirus è stata una stagione da incubo per il Toro, segnata da un filotto incredibile di ko consecutivi che hanno fatto piombare la squadra di Walter Mazzarri - poi esonerato in favore di Moreno Longo - in piena zona retrocessione. E nel...

capuanogio : #Belotti pezzo pregiato del mercato estivo. E' al bivio e deve decidere se legarsi al #Torino o andare. Il #Napoli… - PietroMazzara : “Domani non voglio vedere nessuna bandiera del Milan” disse Maradona il 30 aprile 1988. Il giorno dopo, una doppiet… - marinabeccuti : Su Belotti non c'è solamente il Napoli, anche il Milan ci prova - Torinogranatait : Su Belotti non c'è solamente il Napoli, anche il Milan ci prova - el_sauropode : @AndreaInterNews Ma hanno appena preso Petagna e al momento non hanno ceduto ancora nessuno hahaha sembra il Milan… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Napoli Dal Napoli al Milan, tanta Serie A torna al lavoro la Repubblica Milan, via libera Meret: Gattuso sceglie il portiere

MILAN MERET GATTUSO SEPE / Gennaro Gattuso rischia di essere decisivo per il futuro di Alex Meret. Il giovane portiere italiano prima dello stop per via dell'emergenza coronavirus era finito in panchi ...

Le pretese di Ibrahimovic e l’offerta del Milan. Napoli sullo sfondo

Zlatan Ibrahimovic deve ancora rientrare in Italia, è rimasto in Svezia ad allenarsi con l’Hammarby. Non si sottoporrà ai test medici che i giocatori del Milan hanno iniziato ieri e che proseguono ogg ...

MILAN MERET GATTUSO SEPE / Gennaro Gattuso rischia di essere decisivo per il futuro di Alex Meret. Il giovane portiere italiano prima dello stop per via dell'emergenza coronavirus era finito in panchi ...Zlatan Ibrahimovic deve ancora rientrare in Italia, è rimasto in Svezia ad allenarsi con l’Hammarby. Non si sottoporrà ai test medici che i giocatori del Milan hanno iniziato ieri e che proseguono ogg ...