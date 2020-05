Migranti, il pugno duro dell’Italia: fermo amministrativo per Alan Kurdi e Aita Mari (Di giovedì 7 maggio 2020) Migranti, fermo amministrativo per Alan Kurdi e Aita Mari. La Sea-Eye: “Il governo italiano ci molesta”. ROMA – pugno duro dell’Italia sui Migranti. Il Viminale ha autorizzato il fermo amministrativo per Alan Kurdi e Aita Mari, le due Ong che nelle scorse settimane hanno soccorso dei barconi in difficoltà e trasbordato i profughi sulla Rubettino al largo della Sicilia per effettuare la quarantena. La Procura in collaborazione con il Governo italiano ha deciso di bloccare entrambe le navi per effettuare tutti i controlli del caso. E il rischio di un nuovo braccio di ferro in Europa è molto alto. Sea Eye attacca l’Italia: “Il Governo ci molesta” La decisione del fermo amministrativo è stata contestata da Sea Eye che con il suo portavoce si è rivolta a Berlino: “Il Governo italiano – si legge ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 7 maggio 2020)per. La Sea-Eye: “Il governo italiano ci molesta”. ROMA –dell’Italia sui. Il Viminale ha autorizzato ilper, le due Ong che nelle scorse settimane hanno soccorso dei barconi in difficoltà e trasbordato i profughi sulla Rubettino al largo della Sicilia per effettuare la quarantena. La Procura in collaborazione con il Governo italiano ha deciso di bloccare entrambe le navi per effettuare tutti i controlli del caso. E il rischio di un nuovo braccio di ferro in Europa è molto alto. Sea Eye attacca l’Italia: “Il Governo ci molesta” La decisione delè stata contestata da Sea Eye che con il suo portavoce si è rivolta a Berlino: “Il Governo italiano – si legge ...

L'Ungheria di Orbán odia le donne: respinta la Convenzione contro la violenza di genere

Dopo le persone transgender, ora è il turno delle donne: il Parlamento ungherese - tecnicamente sospeso da Orban, che però per l'occasione lo ha convocato - ha respinto ieri la Convenzione di Istanbul ...

Migranti, fermo amministrativo per Alan Kurdi e Aita Mari. La Sea-Eye: "Il governo italiano ci molesta". ROMA – Pugno duro dell'Italia sui migranti. Il Viminale ha autorizzato il fermo amministrativo ...