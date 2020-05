Meteo Italia: torna forte l'anticiclone. CALDO fino al weekend, poi cambia (Di mercoledì 6 maggio 2020) Meteo SINO AL 12 MAGGIO 2020, ANALISI E PREVISIONE Un rapido fronte freddo, non particolarmente attivo, sta transitando sull'Italia ed è collegato ad un vortice ciclonico sui Balcani, alimentato da correnti più fresche dai quadranti settentrionali. L'anticiclone è così costretto temporaneamente ad indietreggiare, almeno temporaneamente, con le temperature pertanto in calo soprattutto sui versanti adriatici. Dopo questa rapida incursione instabile, già da giovedì l'alta pressione tornerà ad espandersi dall'Europa sud-occidentale verso il Mediterraneo Centrale, inglobando così anche l'Italia dove la stabilità riprenderà ad affermarsi con temperature in progressivo rialzo. Si faranno di nuovo sentire flussi africani, anche se non con il CALDO così intenso come quello avuto sulla Penisola Iberica. Avremo ... Leggi su meteogiornale Meteo promette scintille - Italia CONTESA tra CALDO d'Africa e FREDDO artico

