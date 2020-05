Meteo Italia: SUBITO l'Anticiclone africano. Nel WEEKEND ciclone mediterraneo (Di mercoledì 6 maggio 2020) Meteo SINO AL 12 MAGGIO 2020, ANALISI E PREVISIONE Un rapido fronte freddo, non particolarmente attivo, sta transitando sull'Italia ed è collegato ad un vortice ciclonico sui Balcani, alimentato da correnti più fresche dai quadranti settentrionali. L'Anticiclone è così costretto temporaneamente ad indietreggiare, almeno temporaneamente, con le temperature pertanto in calo soprattutto sui versanti adriatici. Dopo questa rapida incursione instabile, già da giovedì l'alta pressione tornerà ad espandersi dall'Europa sud-occidentale verso il mediterraneo Centrale, inglobando così anche l'Italia dove la stabilità riprenderà ad affermarsi con temperature in progressivo rialzo. Si faranno di nuovo sentire flussi africani, anche se non con il caldo così intenso come quello avuto sulla Penisola Iberica. Avremo ... Leggi su meteogiornale Previsioni Meteo - la prossima settimana torna il maltempo con fenomeni estremi ma solo su una zona d’Italia

Meteo Italia sino al 17 maggio - al limite tra SUPER CALDO e GROSSI TEMPORALI

