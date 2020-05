Meteo Italia sino al 16 maggio, CALDO incombente, ma anche altre novità (Di mercoledì 6 maggio 2020) POSSIBILE EVOLUZIONE Meteo FINO AL 16 maggio Quando si ha a che fare con l'Anticiclone proveniente dal nord Africa, ormai lo sappiamo, è bene non dare nulla per scontato. Difatti, carte alla mano, il trend Meteo climatico della seconda settimana di maggio potrebbe riservarci sorprese. I modelli matematici di previsione stanno aggiustando il tiro verso il CALDO, che riuscirebbe subito a riprendere quota dopo il peggioramento atlantico che dovrebbe verificarsi tra circa una settimana. Quindi, volendo riassumere le ultimissime novità, possiamo dirvi che l'affondo depressionario dovrebbe esserci e dovrebbe manifestarsi a partire da domenica, per protrarsi qualche giorno fin verso il 12-13 maggio. Dopodiché, pare, il promontorio anticiclonico potrebbe nuovamente riprendersi le nostre regioni. Promontorio che in realtà non si allontanerà mai troppo, ... Leggi su meteogiornale Meteo Italia sino al 16 maggio - grandi NOVITA' sul CALDO

Coronavirus : in Grecia - Malta - Cipro e al Sud Italia la diffusione più blanda d’Europa : fattore meteo-climatico determinante nell’andamento del contagio - il caldo è nemico del Covid-19

Allerta_Meteo : Si ricorda il Bollettino di Criticità e Allerta meteo in #Italia per oggi 06/05/2020 diramato dal @DPCgov ieri 05/0… - zazoomblog : Meteo Italia sino al 16 maggio grandi NOVITA sul CALDO - #Meteo #Italia #maggio #grandi #NOVITA - paolomorelli37 : @repubblica 22 giorni di Giro d'Italia sono una enormità tenuto conto delle condizioni atletiche, meteo, delle clas… - tweetnewsit : La situazione sinottica sull'Europa Promontorio di alta pressione di origine africana in azione sul Mediterraneo ce… - ReteMeteoAmator : ??? #Previsioni #Meteo #Italia #6maggio 2020??? Tutti i dettagli nel link, compreso gli avvisi di criticità->>… -