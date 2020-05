Meteo CATANIA | prevalenza di sole | con ANTICICLONE di nuovo in rinforzo

Leggi su meteogiornale

(Di giovedì 7 maggio 2020) Ilsusarà caratterizzato da qualche locale annuvolamento giovedì, poi le schiarite si affermeranno pienamente ed il bel tempo dominerà sino almeno a tutto il weekend. Giovedì 7: poco nuvoloso, ventoso a tratti. Temperatura da 17°C a 21°C. Pressione atmosferica media: 1016 hPa, in aumento. Vento: in media da Est 7 Km/h, raffiche 30 Km/h. Zero Termico: circa 3500 metri. Venerdì 8: poco nuvoloso. Temperatura da 14°C a 22°C. Pressione atmosferica media: 1022 hPa, in aumento. Vento: in media da Sud-Est 6 Km/h, raffiche 24 Km/h. Zero Termico: circa 4100 metri. Sabato 9: poco nuvoloso, ventoso a tratti. Temperatura da 14°C a 20°C. Pressione atmosferica media: 1019 hPa, in diminuzione. Vento: in media da Est 9 Km/h, raffiche 29 Km/h. Zero Termico: circa 4000 metri. Domenica 10: sereno, ventoso a ...