Merkel annuncia: «La Bundesliga potrà ripartire dalla seconda metà di maggio» (Di mercoledì 6 maggio 2020) Angela Merkel ha ufficialmente dato il via libera per la ripresa della Bundesliga: queste le parole della cancelliera Il tanto atteso annuncio è arrivato: la Bundesliga può ripartire. La cancelliera Angela Merkel ha dato ufficialmente il via libera per la ripresa del massimo campionato tedesco, ovviamente a porte chiuse. La palla ora passerà alla Federcalcio tedesca che da domani incontrerà i club per decidere la data di ripartenza. Bundesliga – «La Bundesliga potrà ripartire dalla seconda metà di maggio. Ovviamente bisognerà farlo seguendo le adeguate norme igieniche». DISTANZIAMENTO – «Siamo all’inizio della pandemia che ci accompagnerà ancora per molto tempo, ma i dati dell’istituto Koch sui nuovi contagi sono confortanti: siamo riusciti a rintracciare quasi tutte le catene dei contagi. ... Leggi su calcionews24 Coronavirus - Merkel chiede trasparenza alla Cina e annuncia futuri nuovi lockdown

Coronavirus Germania : 16 morti/ Merkel annuncia “Misure che cambieranno la vita”

Coronavirus - “7mila morti nel mondo”. L’Ue propone la chiusura dei confini esterni. Trump : “La situazione non è sotto controllo”. Merkel annuncia la chiusura di tutti i luoghi di ritrovo (Di mercoledì 6 maggio 2020) Angelaha ufficialmente dato il via libera per la ripresa della: queste le parole della cancelliera Il tanto atteso annuncio è arrivato: lapuò. La cancelliera Angelaha dato ufficialmente il via libera per la ripresa del massimo campionato tedesco, ovviamente a porte chiuse. La palla ora passerà alla Federcalcio tedesca che da domani incontrerà i club per decidere la data di ripartenza.– «Lapotràmetà di. Ovviamente bisognerà farlo seguendo le adeguate norme igieniche». DISTANZIAMENTO – «Siamo all’inizio della pandemia che ci accompagnerà ancora per molto tempo, ma i dati dell’istituto Koch sui nuovi contagi sono confortanti: siamo riusciti a rintracciare quasi tutte le catene dei contagi. ...

MundoNapoli : La Merkel annuncia: ripartirà il calcio giocato in Germania - Astrogigi1 : RT @PaoloBorg: In Germania la Merkel annuncia che individueranno uno per uno tutti i contagi Noi individueremo uno per uno quelli che escon… - Tino44588447 : RT @PaoloBorg: In Germania la Merkel annuncia che individueranno uno per uno tutti i contagi Noi individueremo uno per uno quelli che escon… - Angela23763271 : RT @PaoloBorg: In Germania la Merkel annuncia che individueranno uno per uno tutti i contagi Noi individueremo uno per uno quelli che escon… - rsimoni62 : RT @PaoloBorg: In Germania la Merkel annuncia che individueranno uno per uno tutti i contagi Noi individueremo uno per uno quelli che escon… -