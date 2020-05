Mercato Juventus, conferme dalla Spagna: assalto all’ex talento milanista (Di mercoledì 6 maggio 2020) Mercato Juventus – Le indiscrezioni di Mercato in arrivo dalla Spagna avrebbero del clamoroso, infatti secondo todofichajes.com potrebbe esserci un clamoroso ritorno in Serie A di Stephan El Shaarawy. L’indiscrezione di Mercato parla di una possibile trattativa tra la Juventus e Shanghai Shenhua per l’ex Roma e Milan. Sarri è un grande stimatore del faraone, già dai tempi del Napoli. Mercato Juventus, le ultime su El Shaarawy I contatti fra i due club avrebbero già superato la fase dell’interesse facendola diventare propria e vera trattativa, infatti potrebbero esserci aggiornamenti in merito già nelle prossime settimane. Il giocatore tornerebbe volentieri in Italia, già in diverse occasioni ha dichiarato la nostalgia per il calcio italiano e per la serie A, la possibilità di tornare e farlo ... Leggi su juvedipendenza Calciomercato Juventus - Paratici ha scelto Alvarez! Cambia il prezzo di Pogba e svolta Khedira

