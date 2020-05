Mercato Italia - Sfiorate le 3 mila immatricolazioni nel secondo giorno di apertura (Di mercoledì 6 maggio 2020) Come scriveva Agatha Christie, due indizi sono solo una coincidenza. però confortante, per tutta la filiera dellauto, sapere che il secondo giorno di apertura delle concessionarie Italiane le immatricolazioni sono aumentate sensibilmente rispetto al giorno della riapertura. Alle 17.30 del 5 maggio, quindi al netto delle immatricolazioni dellultimora, risultavano targate 2.882 auto, 1.842 in più rispetto alle 1.041 registrate alla stessa ora del 4 maggio (+177%). Giornata di cui adesso è disponibile il consuntivo: 1.114 esemplari.Stock di 350 mila vetture da smaltire. Dati ufficiali non ve ne sono, ma è lecito immaginare che, come il giorno precedente, si tratti, in massima parte, di vetture acquistate prima del lockdown e arrivate solo durante il blocco delle attività o nelle ore immediatamente successive. Improbabile che si tratti di ... Leggi su quattroruote Mercato serie A - svalutazione da virus : l’Italia perde oltre un miliardo

Come scriveva Agatha Christie, due indizi sono solo una coincidenza. È però confortante, per tutta la filiera dell'auto, sapere che il secondo giorno di apertura delle concessionarie Italiane le immatricolazioni sono aumentate sensibilmente rispetto al giorno della riapertura. Alle 17.30 del 5 maggio, quindi al netto delle immatricolazioni dell'ultima ora, risultavano targate 2.882 auto, 1.842 in più rispetto alle 1.041 registrate alla stessa ora del 4 maggio (+177%). Giornata di cui adesso è disponibile il consuntivo: 1.114 esemplari. Stock di 350 mila vetture da smaltire. Dati ufficiali non ve ne sono, ma è lecito immaginare che, come il giorno precedente, si tratti, in massima parte, di vetture acquistate prima del lockdown e arrivate solo durante il blocco delle attività o nelle ore immediatamente successive.

La ricostruzione post-emergenziale non può essere eseguita se non attraverso l’attivazione sincronizzata delle tre leve della modernità democratica. Queste sono il consenso della comunità nazionale de ...

Per la Corte Costituzionale Tedesca il QE BCE è legale. Sventato il rischio bocciatura, lo spread Btp Bund si abbassa Per la Corte Costituzionale tedesca il Quantitative Easing BCE lanciato nel 2015 è ...

