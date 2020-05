Meloni | “Spadafora ha peccato di possessività | bassa letalità tra i calciatori A casa

Leggi su calcioweb.eu

(Di mercoledì 6 maggio 2020) Giorgiaè stata intervistata dal Corriere dello Sport. Ha affrontato la questione relativa alla ripresa della Serie A, con un pensiero al comportamento di Spadafora. “Abbiamo assistito alla personalizzazione di una discussione – si legge – che avrebbe dovuto avere altri contenuti, altri toni, altre sedi. Spadafora ha inseguito una centralità e una visibilità inaccettabili, sembrava che il futuro del calcio fosse una cosa soltanto sua, hadi possessività e egotismo. In casi come questo la politica dovrebbe avere l’umiltà di ascoltare chi ne sa di più, chi i problemi li vive direttamente. Spadafora farebbe bene a occuparsi dello sport di base, interessandosi delle piccole e medie imprese che finanziano le attività locali. Se non si interviene con dei sostegni efficaci si rischia ...