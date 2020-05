Melissa Satta stravolge il suo look colore estremo “capelli rosa” (FOTO) (Di mercoledì 6 maggio 2020) Melissa Satta: la drastica decisione al termine della quarantena Melissa Satta quasi al termine della quarantena con tanto coraggio ha scelto di seguire l’esempio di molte altre Star. Prima di lei Elle Fanning, Lottie Moss e Dua Lipa hanno colorato i loro capelli di rosa e adesso è toccato alla donna. Attenzione però perché l’ha fatto ma in modo naturale e sobrio, a metà. Poi ha mostrato il risultato via Instagram in attesa dei commenti positivi e negativi dei suoi followers. Ma che dire se non che i capelli rosa le stanno benissimo? D’altronde è difficile trovare qualcosa che ad una donna bella come lei stia male o poco bene. Questa è L’ultima tendenza approdata sui social, che ha avuto inizio in questi giorni tra le star e che molto probabilmente avrà un continuo nella vita delle persone comuni che amano a ... Leggi su kontrokultura Melissa Satta cambia look. Si tinge i capelli da sola di rosa [FOTO]

