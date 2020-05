Melania Rea | il marito Salvatore Parolisi potrebbe uscire dal carcere

Mariastellalong : RT @Nadiavirtussina: Ieri, 30/04/2020, Melania Rea muore (per la seconda volta)?? Salvatore Parolisi (marito e assassino) lascia il carcere… - GuidoPignoli : RT @EmanuelaSono: 'Caro' Parolisi, noi non dimenticheremo mai la tua bellissima moglie Melania Rea, ma vorremmo invece dimenticare il tuo v… - Gorgonzola1978 : RT @EmanuelaSono: 'Caro' Parolisi, noi non dimenticheremo mai la tua bellissima moglie Melania Rea, ma vorremmo invece dimenticare il tuo v… - ramses09975976 : RT @chilhavistorai3: Melania Rea: 'Salvatore Parolisi ha scontato metà della pena, potrà chiedere permessi premio per uscire dal carcere'.#… - ombrysan : RT @Nadiavirtussina: Ieri, 30/04/2020, Melania Rea muore (per la seconda volta)?? Salvatore Parolisi (marito e assassino) lascia il carcere… -

Chi l'ha Visto? ripercorre la vicenda di Melania Rea riportando la notizia secondo cui Salvatore Parolisi potrebbe presto uscire dal carcere. L'ex militare condannato per la morte della moglie sarebbe ...

Per anni si è parlato di loro in tv: cosa fanno in carcere le Misseri, Bossetti, Rosa, Olindo e tanti altri

Vi siete mai chiesti cosa fanno in carcere Cosima e Sabrina Misseri, Massimo Bossetti, Rosa e Olindo, Alberto Stasi, Salvatore Parolisi, Veronica Panarello e Cesare Battisti e Renato Vallanzasca? C’è ...

