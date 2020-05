Mattino Cinque, Federica Panicucci torna e tornano anche gli hater: ecco come risponde il compagno (Di mercoledì 6 maggio 2020) come sappiamo, l’altro ieri, lunedì 4 maggio, Federica Panicucci è tornata a condurre “Mattino Cinque”. I suoi fan sono in visibilio, dato che non l’hanno vista per due mesi a causa della quarantena; purtroppo, però, si sono fatti vivi anche alcuni hater. L’hanno fatto sul profilo Instagram del compagno di Federica, Marco Bacini. L’imprenditore le aveva scritto un “in bocca al lupo”, accompagnato da una foto insieme, ma qualcuno ne ha approfittato per scrivere cattiverie. “Si stava tanto bene Francesco Vecchi, un vero professionista”, ha affermato una persona. Naturalmente si riferiva al giovane giornalista che conduce “Mattino Cinque” con la Panicucci e che in questo periodo è rimasto da solo in trasmissione per parlare (egregiamente) di Coronavirus. Marco Bacini ha risposto a tono al ... Leggi su pianetadonne.blog Mattino Cinque - Federica Panicucci riprende il timone dopo settimane d’assenza

Mattino Cinque - ritorno ‘col botto’ per Federica Panicucci. Il saluto particolare a Francesco Vecchi

Mattino Cinque : il ‘prepotente’ ritorno di Federica Panicucci (Di mercoledì 6 maggio 2020)sappiamo, l’altro ieri, lunedì 4 maggio,ta a condurre “”. I suoi fan sono in visibilio, dato che non l’hanno vista per due mesi a causa della quarantena; purtroppo, però, si sono fatti vivialcuni. L’hanno fatto sul profilo Instagram del compagno di, Marco Bacini. L’imprenditore le aveva scritto un “in bocca al lupo”, accompagnato da una foto insieme, ma qualcuno ne ha approfittato per scrivere cattiverie. “Si stava tanto bene Francesco Vecchi, un vero professionista”, ha affermato una persona. Naturalmente si riferiva al giovane giornalista che conduce “” con lae che in questo periodo è rimasto da solo in trasmissione per parlare (egregiamente) di Coronavirus. Marco Bacini ha risposto a tono al ...

mostra76 : RT @LaviniaBLR: La Bellanova a mattino cinque lascia intendere che un italiano difficilmente potrebbe lavorare nei campi perché non sono pr… - dinunziogio : RT @LaviniaBLR: La Bellanova a mattino cinque lascia intendere che un italiano difficilmente potrebbe lavorare nei campi perché non sono pr… - sandcomunik : RT @LaviniaBLR: La Bellanova a mattino cinque lascia intendere che un italiano difficilmente potrebbe lavorare nei campi perché non sono pr… - Notiziedi_it : Mattino Cinque streaming, la puntata di mercoledì 6 maggio 2020 | Video Mediaset - Sgiardule : RT @LaviniaBLR: La Bellanova a mattino cinque lascia intendere che un italiano difficilmente potrebbe lavorare nei campi perché non sono pr… -