Matri annuncia il suo ritiro | “Ho realizzato i miei sogni”

(Di mercoledì 6 maggio 2020) Alessandroildal calcio durante la diretta con Casa Sky Sport: “Non posso lamentarmi di come è andata, hosogni” A 35 anni, con 344 presenze e 92 reti in Serie A e tre scudetti vinti con la Juventus, Alessandroildal calcio. Lo fa durante una diretta con Casa Sky Sport, ad otto anni di distanza dal primo campionato vinto con i bianconeri, che poi ne avrebbero conquistati altri sette di fila. Queste le sue parole: “Posso dire di aversogni, non pensavo avrei avuto una carriera del genere. Non posso lamentarmi di come è andata. Adesso però smetto. Sono arrivato a prendere questa decisione visto come sono andati i primi sei mesi con il Brescia. Successivamente sono venuti a mancare un po’ di stimoli e dal campo ho avuto risposte non positive. Non avevo ...