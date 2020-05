Mastella riapre la villa e bacchetta | “Qualcuno tornato dal nord ha provato a fare il

Leggi su anteprima24

Benevento – "Ci avviamo verso un po' di normalità. A breve riapriremo anche l'Hortus Conclusus". L'annuncio arriva direttamente dal sindaco Clemente, presente questa mattina per la riapertura dellacomunale. Il primo cittadino ha salutato i dipendenti e le persone presenti e ha ribadito che andranno osservate delle precise regole. Le limitazioni, come preannunciato ieri, restano le seguenti: non si potrà sostare inper oltre 90 minuti; non possono accedere più di cento persone contemporaneamente; sulle panchine potrà sedere una sola persona per volta; giostre sigillate e inaccessibili. Non riapriranno, invece, i Giardini Piccinato perché sarà necessaria una manutenzione straordinaria, peraltro già prevista da prima dello scoppio della emergenza.