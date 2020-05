Massimo Bulleri | basket | “Mancano giocatori italiani di alto livello europeo Atene 2004

Leggi su oasport

(Di mercoledì 6 maggio 2020)ha rappresentato per tantissimi anni un pezzo di storia delitaliano. Oltre ad aver fatto parte della Nazionale che ha conquistato la medaglia d’argento alle Olimpiadi dida protagonista, è stato l’uomo che all’Italia ha consentito di intraprendere quella marcia, in due giorni svedesi degli Europei 2003 che sono spesso troppo poco ricordati. Ma il suo nome è legato anche alle epopee della Benetton Treviso degli Anni ’90 e 2000, in un legame che, nel complesso, è durato dal 1994 al 2012. Per lui anche esperienze a Milano, Virtus Bologna, Venezia e Brindisi. A Varese ha chiuso la carriera da giocatore e aperto quella di assistente allenatore. A Ravenna, quest’anno, al fianco diCancellieri ha portato l’OraSì in testa al girone Est di Serie A2, prima che la pandemia di coronavirus ...