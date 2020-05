Massima determinazione nella lotta alle mafie Bonafede | “Non vi fu alcuna interferenza

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 6 maggio 2020) “La linea di azione che ho seguito come ministro della giustizia è stata e sarà sempre improntata alla. Basta semplicemente scorrere ogni parola di ogni legge che ho portato in approvazione in questi due anni, fino all’ultimo decreto legge che impone il coinvolgimento della Direzione Nazionale e delle Direzioni Distrettuali Antimafia sulle richieste di scarcerazione”. E’ quanto ha detto il ministro della Giustizia, Alfonso, nel corso del question time alla Camera, a proposito dello scontro con l’ex pm di Palermo Nino Di Matteo e delle scarcerazioni dei boss in seguito all’emergenza Coronavirus. “Nel giugno 2018 – ha aggiunto il Guardasigilli – non vi fudiretta o indirettanomina del capo Dipartimento dell’amministrazione ...