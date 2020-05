Mascherine 50 centesimi introvabili: «Mai arrivate nei negozi», ma i depositi sono pieni (Di mercoledì 6 maggio 2020) Mascherine 50 centesimi introvabili: sono obbligatorie in molti luoghi pubblici eppure le famose protezioni chirurgiche al prezzo stabilito dal commissario Arcuri sono molto difficili, se non impossibili da trovare. Mentre ci si ambienta in questa nuova fase 2 del coronavirus le prime promesse vengono meno: era stato proprio il commissario straordinario per l’emergenza Domenico Arcuri a rassicurare gli italiani. “Da lunedì (4 maggio, ndr) – aveva detto – i cittadini che vorranno acquistare le Mascherine, le troveranno al prezzo massimo di 50 centesimi più Iva in 50 mila punti vendita, uno ogni 1.200 abitanti”. Ma le farmacie che le hanno esaurite ancor prima della ripartenza, dicono di non essere state rifornite dalla Protezione Civile. Mascherine 50 centesimi, Federfarma: “Da almeno quindici giorni non le consegnano ... Leggi su urbanpost Coronavirus - mascherine a 50 centesimi : ecco dove trovarle

