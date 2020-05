Maroni ‘scalza’ Salvini |  «Vedrei bene Zaia alla guida del centrodestra | ma anche come

Leggi su giornalettismo

(Di mercoledì 6 maggio 2020) Un Capitano senza squadra. O, almeno, delegittimato dei suoi gradi. Nell’intervista rilasciata da Robertoal quotidiano La Repubblica, l’ex segretario della Lega sembra avere idee molto chiare su quel che dovrebbe accadere in Italia per la ripartenza, maper il futuro del suo partito. Ha fatto il nome di Lucafigura da cui dovrebbe ripartire ile, magari,nel ruolo di presidente del Consiglio. I dati sul gradimento del governatore della Regione Veneto, infatti, sono in ascesa rispetto a quelli dell’attuale segretario. LEGGI> Solo il 7% degli italiani pensa chesi stia comportandodurante l’emergenza Non si tratta di una vera e propria bocciatura del senatore e leader in pectore del Carroccio. Ma le dichiarazioni di Robertohanno parlato apertamente di due anime all’interno della ...