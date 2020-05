Marco Ballotta | il “Nonno” Portiere per caso | dai gol segnati da attaccante

Leggi su calcioweb.eu

(Di giovedì 7 maggio 2020) Una lunghissima carriera da professionista iniziata nel 1981 con il Bologna. Numerose le maglie indossate in 34 anni. Prima le giovanili nel Boca San Lazzaro poi, oltre ai felsinei, Casalecchio, Modena, Cesena, Parma, Brescia, Reggiana, Lazio, Inter, Treviso, Calacara Samoggia, San Cesario, Castelvetro. Nella sua carriera ha vinto uno scudetto, tre Coppe Italia e una Supercoppa italiana, oltre ad aver conquistato due promozioni in Serie A e altrettante in Serie B. A livello internazionale ha vinto due Coppe delle Coppe e due Supercoppe europee. Ha giocato dae dasegnando anche 24 gol in una stagione. Oggi compie 56 anni e il calcio fa ancora parte della sua vita. E’ il giocatore più anziano ad aver disputato una partita di Serie A, a 44 anni e 38 giorni, e il più vecchio ad aver giocato in Champions League. Per la sua longevità ...