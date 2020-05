Mara Venier e Ventura, perchè hanno litigato? C’entra Antonio Zequila (Di mercoledì 6 maggio 2020) Un vero scoop che scioglie molti dubbi: il rapporto tra Mara Venier e Simona Ventura si sarebbe eclissato a causa di Antonio Zequila. Mara Venier e Simona Ventura, un rapporto sul filo del rasoio Antonio Zequila è stato uno dei personaggi più discussi dell’ultima edizione del GF Vip. Oltre a passare alla storia come “l’edizione … L'articolo Mara Venier e Ventura, perchè hanno litigato? C’entra Antonio Zequila proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek Antonio Zequila rivela Mara Venier e Simona Ventura hanno litigato per colpa mia

Antonio Zequila : La Confessione su Mara Venier e Simona Ventura!

Mara Venier e Simona Ventura in conflitto per colpa di Antonio Zequila? La rivelazione (Di mercoledì 6 maggio 2020) Un vero scoop che scioglie molti dubbi: il rapporto trae Simonasi sarebbe eclissato a causa die Simona, un rapporto sul filo del rasoioè stato uno dei personaggi più discussi dell’ultima edizione del GF Vip. Oltre a passare alla storia come “l’edizione … L'articolo, perchè? C’entraproviene da www.meteoweek.com.

GenteVipNews : Mara Venier, Nicola Carraro scarica la sua rabbia con un video su Instagram - DanDec1964 : Domenica In, Mara Venier e lo sfogo contro Ilaria Capua: 'I nonni li hai ammazzati' - 40Camilla : Purtroppo quando si ha a che fare con dei sempliciotti quale é la Venier si rimane allibiti:costei non capisce che… - gossipblogit : Mara Venier e Simona Ventura in conflitto per colpa di Antonio Zequila? La rivelazione - LaStampaTV : VIDEO | Il doppio senso di Mara Venier è imbarazzante, così la videochat con Bonolis diventa una comica -