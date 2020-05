Maluma mostra la sua casa ed è davvero lussuosa | “Qua è dove passo la quarantena”

Leggi su bitchyf

(Di mercoledì 6 maggio 2020)in collaborazione con Architectural Digest ha realizzato un mega tour virtuale della suain Colombia, anche se chiamarlariduttivo. “È bello essere a, perché sono sempre in tournée. Sono qui da quasi tre settimane. È fantastico godersi la mia”. Beh, ci credo. Laha enormi muri a vetro per vedere la campagna di Medellin da cui entra moltissima luce naturale. “Qua c’è verde a 360 gradi” ha detto uscito in giardino,ha una piscina ed un idromassaggio. “La mia routine è molto semplice. Non sono complicato. Prendo l’ascensore, scendo, saluto tutti nel soggiorno (che al momento è vuoto), vengo in cucina, parlo con lo chef perché ho sempre fame.. Ma il caffè no, mi piace farmelo da solo!”. Il ‘feticismo’ del ...