Mafia, Bonafede: “Finito il Covid-19 i boss tornano in carcere” (Di mercoledì 6 maggio 2020) Il Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede fa retromarcia: finita l’emergenza Covid-19 alcuni boss della Mafia potrebbero tornare in carcere Non si placano le polemiche intorno alla scarcerazione di alcuni boss mafiosi, in seguito al decreto emanato per far fronte all’emergenza Covid-19. Dopo le dimissioni di Francesco Basentini, presidente del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria (il Dap), ora … L'articolo Mafia, Bonafede: “Finito il Covid-19 i boss tornano in carcere” proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24 Bonafede alla Camera : «Lotta alla mafia - rivalutare le scarcerazioni dei boss». Brusii in Aula

Giustizia : Conte - ‘fuori da realtà Bonafede condizionato da mafia - piena fiducia’ (2)

Giustizia : Conte - ‘fuori da realtà Bonafede condizionato da mafia - piena fiducia’ (Di mercoledì 6 maggio 2020) Il Ministro della Giustizia Alfonsofa retromarcia: finita l’emergenza-19 alcunidellapotrebbero tornare in carcere Non si placano le polemiche intorno alla scarcerazione di alcunimafiosi, in seguito al decreto emanato per far fronte all’emergenza-19. Dopo le dimissioni di Francesco Basentini, presidente del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria (il Dap), ora … L'articolo: “Finito il-19 iin carcere” proviene da www.inews24.it.

piersileri : La mia solidarietà e il mio sostegno a #Bonafede Non si offusca un riferimento istituzionale che ha voluto, tra le… - AzzolinaLucia : Massimo sostegno per #Bonafede, il ministro che ha dato impulso alla lotta alla mafia e alla corruzione: ? 100 dete… - NicolaPorro : Continua l'incredibile storia di #Bonafede e #DiMatteo. In passato avremmo parlato di trattativa Stato-mafia. Ieri… - iovotoLega : RT @Giorgiolaporta: Avete mandato a casa questi criminali. State facendo sconti agli ergastolani che hanno sciolto i bambini nell’acido. Av… - belzeb00m : RT @GhitaIacono: Scarcerato il carceriere del piccolo DI MATTEO ucciso dalla mafia e sciolto nell'acido. Leggi il comunicato stampa del Si… -