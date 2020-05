Ma i russi che curavano il Coronavirus con l’Abidol sono gli stessi che hanno 10mila casi

(Di mercoledì 6 maggio 2020) Per il quarto giorno consecutivo oggi cioltre 10 mila nuovidaSARS-COV-2 e COVID-19 in appena 24 ore ina dove l’epidemia non si ferma. Il bilancio adesso è di 165.929 contagi ufficiali su scala nazionale; e con 86 nuovi decessi, il numero totale delle vittime è arrivato a 1.537. Ma inon avevano curato ilcon l’Abidol? E la situazione, mentre comunque si sta pensando di allentare le misure del lockdown, fa sì che l’anno del ventesimo anniversario della salita al potere di Vladimir Putin ina stia coincidendo con la più grande crisi che il sistema politico messo in piedi dall’ex agente del Kgb, diventato presidente nel 2000, sia stato mai chiamato ad affrontare. Repubblica scrive oggi che dopo aver contagiato il premier Mikhail Mishustin — rimpiazzato ad interim dal vice Andrej ...

Le ultime notizie sul Coronavirus in Italia e le news dal mondo di mercoledì 6 maggio. 213.013 i casi totali di Coronavirus in Italia, con un incremento di 1.075 contagi nelle ultime 24 ore. La Fase 2 ...MOSCA (Reuters) - I soldati e gli operatori sanitari russi che forniscono assistenza in Italia per l'emergenza coronavirus inizieranno a tornare in Russia a partire da domani, ha detto il ministro del ...