Lotus Elise - Arrivano le Classic Heritage Editions

Leggi su quattroruote

(Di mercoledì 6 maggio 2020) tempo di una nuova serie limitata per la. La Casa inglese presenta le, che saranno realizzate in soli 100 esemplari per celebrare successi della Casa in Formula 1. Quattro livree da Formula 1. La base è quella dellaSport 220 e, per la personalizzazione, sono disponibili quattro livree bicolore con una striscia che attraversa la zona posteriore. La variante nera e oro è ispirata alla Type 72D del 1972, quella rossa, bianca e oro è invece un omaggio alla Type 49B del 1968, mentre quella blu, rossa e argento riprende i colori della Type 81 del 1980. La variante blu e bianca, infine, riprende le cromie della Type 18 del 1960, che conquistò con Stirling Moss pole position e vittoria al Gran Premio di Montecarlo. Gli interni offrono rivestimenti esclusivi e coordinati e finiture in tinta, inoltre è prevista ...