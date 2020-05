Lorella Cuccarini sotterra l’ascia di guerra: il gesto amorevole verso Barbara D’Urso [FOTO] (Di mercoledì 6 maggio 2020) Barbara D’Urso elogiata da Lorella Cuccarini Domenica sera, dopo un ampio spazio dedicato all’emergenza Coronavirus, Barbara D’Urso a Live Non è la D’Urso ha voluto ricordare il compianto Alberto Castagna, venuto a mancare 15 anni fa a soli 59 anni. Un momento molto commovente che è stato apprezzato da gran parte del pubblico di Canale 5. Tra questi, stranamente, anche Lorella Cuccarini che dallo scorso settembre è la rivale di Lady Cologno con La vita in diretta. Infatti la collega di Alberto Matano ha ringraziato Carmelita postando tra le Stories di Instagram alcuni attimi della trasmissione Mediaset. “Bellissimo il ricordo di Alberto Castagna fatto da Barbara d’Urso…Davvero grazie per questo bellissimo momento…”, ha scritto la professionista romana. Il giorno seguente, nell’anteprima di Pomeriggio ... Leggi su kontrokultura La vita in diretta - Marisa Laurito svela a Lorella Cuccarini : “Sono stufa…”

